دوري السلة الأمريكي.. نيويورك نيكس يخسر أمام تيمبرولفز

أحرز جوليوس راندل 57 نقطة بعد أداء مذهل، لكن فريقه نيويورك نيكس خسر 140-134 أمام مينيسوتا تيمبرولفز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الإثنين.

وتألق تورين برينس لاعب نيكس وسجل ثماني رميات ثلاثية دون إهدار أي محاولة، وحسم الانتصار برمية ناجحة قبل 10.4 ثانية من النهاية، لينهي المباراة بتسجيل 35 نقطة ويقود فريقه للفوز.

وكان برينس على بُعد رمية ثلاثية واحدة من معادلة الرقم القياسي في عدد الرميات الناجحة المتتالية والذي حققه بن جوردون مرتين ولاتريل سبريويل مرة واحدة.

وأصبح برينس سابع لاعب في تاريخ المسابقة يسجل ثماني رميات ثلاثية على الأقل دون إهدار أي محاولة.

وطغى أداء برينس على إبداع راندل الذي ظهر بشكل رائع وعادل ثالث أكبر حصيلة من النقاط للاعب في نيكس في تاريخ المسابقة.

وحقق مايك كونلي لاعب تيمبرولفز رقمين مزدوجين حيث أحرز 24 نقطة ومرر 11 كرة حاسمة، ليساعد فريقه على إيقاف سلسلة من ثلاث هزائم.

وفي مباراة أخرى، أحرز زاك لافين 26 نقطة وأضاف ديمار ديروزان 25 نقطة ليفوز شيكاجو بولز 109-105 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بعد وقتين إضافيين.

وسجل ديروزان رميتين متتاليتين قبل أن يضيف لافين وكوبي وايت رميتين حرتين لكل منهما في آخر 51.4 ثانية من الوقت الإضافي الثاني.

وأحرز جويل إمبيد عملاق سيكسرز 37 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة وتصدي لثلاث رميات لكنه خرج مطرودا بسبب الأخطاء قبل ثلاث دقائق و54 ثانية من الوقت الإضافي الثاني بعد محاولة للتصدي لرمية لافين.

وتألق الثنائي ستيفن كري وكلاي تومسون وسجل اللاعبان 59 نقطة فيما بينهما ليفوز جولدن ستيت وريورز 121-108 على هيوستون روكتس.

وأوقف وريورز سلسلة من 11 هزيمة خارج أرضه بالفوز في هيوستون.

وأنهى كري المباراة بتسجيل 30 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة كما مرر خمس كرات حاسمة، بينما أضاف تومسون 29 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة. واشترك اللاعبان معا في تسجيل عشر رميات ثلاثية.

وانتفض ممفيس جريزليز رغم التأخر بفارق 13 نقطة بعد الربع الثالث وفاز 112-108 على دالاس مافريكس.