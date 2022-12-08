دولة أوروبية تتيح "الواقي الذكي" مجاناً في الصيدليات!

ابتداءً من العام القادم سيكون بمقدور الشباب ضمن فئة عمرية معينة الحصول على الواقي الذكري مجاناً من الصيدليات في عموم فرنسا.

هذا ما اعلنه الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال:

“إلى كلّ الشباب من 18 حتّى 25 عاماً.. عام 2023 الواقي الذكري سيكون مجانياً في الصيدليات”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد وسعت في سبتمبر الماضي الوصول المجاني إلى وسائل منع الحمل الطارئة.

ووفقاً للسلطات الفرنسية، فقد تم بالفعل سداد الواقي الذكري من قبل الضمان الاجتماعي بناءً على وصفة طبية من طبيب أو قابلة منذ 10 ديسمبر 2018، وهي أداة إضافية لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً.”

وزارة الصحة الفرنسية أوضحت أنه سيتم تغطية علامتين تجاريتين من الواقيات الذكرية، “Eden” و “Sortez Couvert!” حتى 60٪ من خلال التأمين الصحي، بينما يتم تغطية الـ 40٪ المتبقية بالتأمين الصحي التكميلي لأولئك الذين يمتلكونها.

الإجراءات الفرنسية تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، في وقت بلغ فيه عدد المصابين بهذا المرض حوالي 38 مليون شخص حول العالم.

Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, en 2023, le préservatif sera gratuit en pharmacie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2022