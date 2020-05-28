دولة أوروبية تسمح بعودة المشجعين إلى الملاعب

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ستكون المجر أمام سابقة في القارة الأوروبية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع عودة المشجعين إلى مدرجات ملاعب كرة القدم اعتبارا من الجمعة.

لكن سيتم تحديد حجم الجمهور الحاضر في المدرجات بحسب ما أفاد الاتحاد المجري لكرة القدم في بيان الخميس، حيث سيفصل بين المشجع والآخر ثلاثة مقاعد على أن يكون صف من المقاعد فارغا بين كل صفين.

وشدد الاتحاد المجري أن “على الأندية التي تنظم المباريات، ضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي في المدرجات لضمان ظروف السيطرة على الوباء”.

وسيكون مشجعو فريقي قاع الترتيب، كابسوفار وزي تي إي، أول من يختبر العودة إلى المدرجات والإجراءات الجديدة عندما يلتقي الفريقان مساء الجمعة على ملعب الأول الذي يستوعب عادة قرابة سبعة آلاف شخص.

وتُقام خمسة مباريات أخرى يومي السبت والأحد، بينها مواجهة مرتقبة بين فيرينسفاروش المتصدر وملاحقه بوشكاش إف سي، فريق قرية فيلكسوت، حيث مسقط رأس رئيس الوزراء المجنون بكرة القدم فيكتور أوربان.

وستقام هذه المباراة على ملعب “بانشو أرينا” الذي تم تشييده مؤخرا ويتسع لـ 3500 شخص، بجوار المنزل الثاني لأوربان في القرية التي تبعد قرابة 40 كيلومترا عن العاصمة بودابست.

وسجلت المجر التي يبلغ عدد سكانها 9,8 مليون نسمة، حتى الخميس أكثر من 3816 حالة إصابة بفيروس “كوفيد-19” الذي أودى بحياة 509 أشخاص في البلاد.

وتم تخفيف القيود تدريجيا في جميع أنحاء المجر، وستتمكن بودابست من إعادة فتح الحانات والمطاعم بالكامل اعتبارا من الجمعة.