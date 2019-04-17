دولة عربية بين أكثر الدول شعبية لدى السياح في السنوات الـ 10 الأخيرة

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حلل خبراء من شركة أبحاث بريطانية مجموعة من الإحصائيات التي تمت بالاعتماد على البحث في محرك “غوغل ترند” حول الاتجاهات الأكثر شعبية لدى المسافرين والسياح.

الدراسة التي اعتمدت على إحصائيات تم جمعها منذ العام 2009 ولغاية 2019، احتلت فيها عاصمة المجر بودابست، المرتبة الأولى بنمو وصل لـ87 في المئة لعدد السياح خلال السنوات العشر الأخيرة

فيما احتلت عاصمة كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بنسبة نمو وصلت لـ79 في المئة، وجاءت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة وصلت لـ68 في المئة.

وكان من ضمن قائمة الدول الخمس الأوائل تل أبيب ووارسو، بحسب ما نقل موقع “Lonely Planet”.

واحتلت الفلبين قائمة الدول الأكثر بحثا خلال العشر سنين من أجل السياحة بنسبة وصلت لـ170 في المئة ودخلت القائمة دول كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وكازاخستان وهولندا، في الوقت الذي تراجع فيه البحث عن دول سياحية كمصر والبرازيل وتونس وتركيا وفرنسا بنسب أقل.

كما أظهر البحث بأنه في عام 2019، أصبح المسافرون يرغبون بالسفر لأماكن بعيدة مقارنة مع إحصائيات عام 2009، وأصبحت جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط الوجهة الأكثر تفضيلا.

سبوتنيك