دولة عربية تتصدر قائمة أكثر دول العالم تدخيناً

كشفت منظمة الصحة العالمية، أن الأسرة الأردنية تصرف على التدخين 73.6 دينار شهريا، أكثر مم تنفقه على المواد الغذائية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، أوضحت المنظمة أن العائلة الأردنية تصرف شهريا 26.6 دينار للفواكه، و38.2 دينار للألبان والبيض، و42.1 دينار للخضروات والبقوليات، و50.4 دينار للحوم والدواجن.

ونوهت المنظمة بأن ظاهرة التدخين في الأردن تشكل آفة حقيقية على مستوى العالم، وليس الاقليم فقط، موضحة أن الأردن الأول على مستوى العالم في نسبة التدخين، وفقا لمسح نفذته المنظمة.

وأوضح المسح أن 66% من الرجال يدخنون السيجارة العادية والنرجيلة، بينما يدخن 15% السجائر الإلكترونية، بينما تبلغ نسبة المدخنين بين الأطفال 17%.

وقالت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يتسبب في وفاة ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص سنويا.

وأكد روديغر كريش، مدير تعزيز الصحة بالمنظمة، أن صناعة التبغ تضر بالبيئة بنفس قدر مخاطر التدخين على حياة البشر.

وقال: “يقتل التبغ حوالي 8 ملايين شخص ، كل عام، لكن هل عرفنا إنه يتسبب أيضًا في قتل حوالي 600 مليون شجرة، ,200000 هكتار من الأراضي و84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون و 22 مليار طن من المياه؟ هذا ما يكلفه نمو التبغ من خلال التخلص من النفايات والمخلفات التي ينتجها”.