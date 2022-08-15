دومولين يُعجل بقرار اعتزاله: خزان وقوده فارغ

قال متسابق الدراجات الهولندي توم دومولين إنه اعتزل منافسات الدراجات للمحترفين “بأثر فوري”، وذلك بعد شهرين من إعلانه الاعتزال بعد بطولة العالم على الطرق في أستراليا في سبتمبر أيلول المقبل.

وفاز دومولين، الذي دافع عن ألوان فريق جامبو فيسما، بسباق إيطاليا في 2017 بينما حصل أيضا على ميداليتين فضيتين أولمبيتين في سباق ضد الساعة في ريو 2016 وطوكيو 2020 وكان وصيفا لبطل سباق فرنسا 2018.

وقال المتسابق البالغ عمره 31 عاما في بيان “قررت التوقف عن منافسات الدراجات للمحترفين على الفور.

“لا يزال لدي مشروع واحد في قائمة أمنياتي لإنهاء مسيرتي المهنية بضربة كبيرة – بطولة العالم في أستراليا. كنت أرغب في المنافسة في بطولة العالم بالطريقة التي تعاملت بها مع أولمبياد طوكيو.

“لكنني لاحظت أنه لا يمكنني القيام بذلك بعد الآن. خزان الوقود فارغ والساق ثقيلة وحصص التدريب لا تعمل كما كنت أتمنى، وأحتاج أيضا إلى تقديم أداء جيد وشعور جيد في بطولة العالم”.

وقال دومولين إنه لم يكن هو نفسه منذ تعرضه لحادث خلال التدريب في سبتمبر من العام الماضي تطلب خضوعه لجراحة.

وأضاف “رغم أن الوداع لم يسر على النحو الذي كنت أتمناه، إلا أنني أنظر إلى الوراء في مسيرتي المهنية بفخر لا يُصدق. لقد عملت بجدية من أجل ذلك وقدمت الكثير من العروض الرائعة”.