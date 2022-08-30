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دومينيكو بيراردي يهدر فرصة فوز فريقه على ميلان

منذ 46 دقيقة
دومينيكو بيراردي

دومينيكو بيراردي

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تعادل ساسولو بشكل مخيب دون أهداف على ملعبه أمام ميلان بعد أن أهدر دومينيكو بيراردي ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ويدين ميلان بالفضل لحارسه مايك ماينان في الخروج بهذا التعادل بعد أن تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها بيراردي في الدقيقة 23.

وهدد دافيدي فراتيسي مرمى ميلان بضربة رأس في نهاية الشوط الأول لكن ماينان أنقذ الموقف.

ولاحت أمام رفائيل لياو فرصة لخطف الفوز في الرمق الأخير لميلان بعد أن تلقى تمريرة عند حافة منطقة الجزاء لكن تسديدته أنقذها الحارس أندريا كونسيلي بسهولة.

وسيلعب ميلان، الذي يتصدر الترتيب بثماني نقاط من أربع مباريات، مع غريمه إنتر ميلان يوم السبت.

    المصدر :
  • رويترز

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