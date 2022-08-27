دوناروما يدخل على خط أزمة نيمار ومبابي

دخل “جيانلويجي دوناروما”، حارس مرمى باريس سان جيرمان، على خط الأزمة الدائرة بين زميليه “نيمار جونيور” و”كيليان مبابي” على تسديد ركلات الجزاء.

وقال دوناروما بلهجة ساخرة: “لقد أخبرت نيمار ومبابي، أنه بإمكاني تسديد ركلات الجزاء، إذا أرادوا”.

وأضاف الحارس الإيطالي في مقابلة مع شبكة أمازون برايم فيديو: “ما حدث وارد في كل الفرق الكبيرة، لا توجد مشكلة، لقد شاهدنا أداء الثنائي في المباراة الأخيرة أمام ليل”.

وأضاف: “قدمنا أداءً جماعيًا مميزًا، والفريق يتقدم للأمام، ونساعد بعضنا البعض دائما، نيمار ومبابي يتّسمان بالذكاء، ويتمتعان بعلاقة جيدة جدا”.

وتابع جيانلويجي دوناروما تصريحاته في هذا الأمر: “تجاوز هذا الموقف كان مهما للغاية، للمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا”.