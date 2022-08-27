السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
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دوناروما يدخل على خط أزمة نيمار ومبابي

منذ 14 دقيقة
جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما

موقع kooora
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دخل “جيانلويجي دوناروما”، حارس مرمى باريس سان جيرمان، على خط الأزمة الدائرة بين زميليه “نيمار جونيور” و”كيليان مبابي” على تسديد ركلات الجزاء.

وقال دوناروما بلهجة ساخرة: “لقد أخبرت نيمار ومبابي، أنه بإمكاني تسديد ركلات الجزاء، إذا أرادوا”.

وأضاف الحارس الإيطالي في مقابلة مع شبكة أمازون برايم فيديو: “ما حدث وارد في كل الفرق الكبيرة، لا توجد مشكلة، لقد شاهدنا أداء الثنائي في المباراة الأخيرة أمام ليل”.

وأضاف: “قدمنا أداءً جماعيًا مميزًا، والفريق يتقدم للأمام، ونساعد بعضنا البعض دائما، نيمار ومبابي يتّسمان بالذكاء، ويتمتعان بعلاقة جيدة جدا”.

وتابع جيانلويجي دوناروما تصريحاته في هذا الأمر: “تجاوز هذا الموقف كان مهما للغاية، للمضي قدما نحو تحقيق أهدافنا”.

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