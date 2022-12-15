دون الكشف عن الأسباب.. غادة عبدالرازق تعلن انفصالها

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام.

وقالت عبدالرازق، في تصريح لـ”ET بالعربي”، إنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا “بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

ولم توضح عبدالرازق الأسباب التي أدت إلى الانفصال، واكتفت بحذف صور طليقها من حسابها بإنستغرام.

وكانت غادة عبد الرازق قد تزوجت من هيثم زنيتا عام 2020، أثناء تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”، حيث قدم لها “الشبكة” داخل موقع التصوير، وشهد مخرج المسلسل محمد بكير والملف إياد إبراهيم على عقد الزواج.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تزوجت 12 مرة، وكان زواجها الأول في عمر 17 عاما، وهي من مواليد محافظة الشرقية لكنها قضت طفولتها في مدينة القاهرة وخاصة الجيزة وشاركت في عدة اعلانات قبل دخولها الساحة الفنية .

وحصلت غادة علي شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب الالي، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال الاعلانات وانطلاقتها الحقيقية هي تمثيلها بجانب الفنان نور الشريف في المسلسل الشهير عائلة الحاج متولي وكانت تجسد شخصية نعمت الله من ضمن زوجات الحاج متولي فحصلت بعدها علي العديد من الجوائز ومنها جائزة دور ثاني في المهرجان القومي المصري عن شخصيتها في فيلم العشق والهوي.

وكان اول ظهور للفنانة غادة عبد الرازق هو مشاركته في فيلم اجدع ناس عام 1993.