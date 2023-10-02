ديامان بو عبود لصوت بيروت إنترناشونال: أستشير زوجي في كل أعمالي

بعد زواجها من الفنان المصري هاني عادل انتقلت الممثلة اللبنانية ديامان بو عبود لتعيش في مصر وقد استغلت وجودها في هوليوود الشرق لتشارك في أعمال فنية مصرية وأحدثها في السينما، من خلال مشاركتها في فيلم “حسن المصري “، إذ تتقاسم البطولة المطلقة مع الفنان المصري أحمد حاتم، وتعد هذه التجربة فرصة مهمة بالنسبة لها حتى تمكنها خلال الفترة المقبلة من الدخول في عالم الدراما المصرية بشكل واسع.

تؤكد دياموند بن عبود لـ ” صوت بيروت إنترناشونال” أنها تعتبر تجربتها في فيلم “حسن المصري”، مميزة ومختلفة من جميع النواحي الفنية، إذ تقول: “لا يوجد شيء واحد يمنعني من التردد للموافقة على المشاركة في هذا العمل، فكل شيء مميز بداية من الإنتاج والإخراج بقيادة سمير الحبشي، ثم فريق العمل على رأسهم النجم أحمد حاتم، فهو شخص موهوب والتعامل معه في منتهى المهنية والاحترافية، بالإضافة إلى قصة العمل والشخصية التي أقدمها خلال الأحداث”. وعن تفاصيل شخصيتها في فيلم “حسن المصري”، أشارت دياموند بن عبود، إلى أنها تجسد شخصية فتاة تدعى “جويل”، إذ تقول: “هي فتاة لبنانية كانت تقيم في مصر ثم عادت إلى وطنها لبنان، وتمتلك شركة خاصة، وتحاول إقناع “حسن المصري”، في العمل معها، وتساعده بشكل كبير للغاية بعد تعرضه لحادث نتج عنه فقدان سمعه”.

وتضيف: “هذه الشخصية كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة لي وتجربة جديدة علي، وبشكل عام كل تجربة أخوضها أتعايش معها وأصدقها وأخلق لها أبعاد خاصة، حتى تكون لي آفاق ومعرفة جديدة”.

تعتبر مشاركة الفنانة دياموند بن عبود في عمل مصري، فرصة لدخولها في عالم الدراما المصرية بشكل أوسع، حيث تحلم بهذه الخطوة في مشوارها الفني، إذ تقول: “مصر بها فرصة إنتاجية كبيرة ومميزة في الأفلام والمسلسلات، وأتمنى أن تكون تجربتي في “حسن المصري”، سبب انتشاري في الدراما المصرية “.

وتضيف: “وفيما يخص الدراما المشتركة في فيلم “حسن المصري”، أري أنها فرصة للتعرف على مجتمعات مختلفة وخاصة أن العالم منفتح على بعض، فعندما يدخل هذا الشيء بالدراما فإنه يعكس الواقع، ويضيف للعمل بشكل كبير للغاية”نشأت علاقة حب قوية بينها وبين الفنان المصري هاني عادل، قد انتهت بزواجهما، وحول قصة دعمها له وشغفها في العمل معه، تقول:”تعاونت من قبل مع زوجي هاني عادل في عمل فني ولكن لم تجمعني مشاهد معه، وأتمنى الوقوف أمامه في مشهد تمثيلي فهو ممثل عظيم ولديه طاقة كبيرة، وطريقته في التمثيل مختلفة عن غيره”.

وتضيف: “كما أنه شخص متفهم لذلك أحرص على استشارته في أعمالي الفنية وأثق في رأيه بشكل كبير، وأحببت دعمه كما يفعل معي وذلك من خلال مشاركتي بكتابة نثر شعري لأغنيته الجديدة مع فرقة وسط البلد بعنوان “على الوعد”، وبشكل عام أنا أمتلك موهبة الكتابة وأحب ممارستها من حين لآخر”.

ينتظر جمهور السينما اللبنانية فيلم “أرزة” بشغف وترقب كبير حيث إنه يتحدث عن واقع لبنان وما يحدث فيها، وحول هذه التجربة، تقول: “تجربة جديدة ومختلفة ومتحمسة لها بشكل كبير للغاية حيث إنها تتحدث عن وطني”

وتضيف: “العمل يعكس واقع المجتمع اللبناني وما يدور فيه من خلال قصة امرأة تدعى “أرزة”، وأتمنى أن تصل فكرتنا إلى الوطن اللبناني والعربي بشكل عام ويكون صوت للمجتمع اللبناني”.