ديباي: أستمتع بوجودي في برشلونة

أشار الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، الى أنه رفض الرحيل عن صفوف البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا لرغبته في القتال على مركزه مع الفريق الكتالوني.

وقال ديباي، خلال تصريحاته لشبكة “ESPN” الهولندية: “في الصيف بعض الأندية تحدثت معي، ونظرت للعروض، لكنني قررت القتال من أجل فرصتي في برشلونة”.

وأضاف: “أحب المنافسة، ولا أهرب منها، وأستمتع بوجودي في برشلونة”.

وحاول برشلونة التخلص من مهاجمه الهولندي بعد تعاقده مع الثنائي رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، ما ربط اللاعب بعدة أندية كبرى.

وأبرز الوجهات التي ارتبط بها ديباي كانت يوفنتوس، قبل أن يدخل دائرة اهتمام مانشستر يونايتد بعد تعثر مفاوضات النادي الإنكليزي في البداية مع أياكس حول ضم أنتوني.