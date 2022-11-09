ديباي يطلب الرحيل عن برشلونة

تقدم الهولندي ممفيس ديباي، نجم برشلونة، بطلب لفسخ تعاقده والرحيل مجانًا عن الفريق خلال شهر يناير المقبل، وفق ما كشفت صحيفة “إكسبريس”.

وينتهي تعاقد ديباي، البالغ 28 عامًا، مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، ولم يشارك بشكل أساسي، منذ التعاقد مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

وقالت الصحيفة، إن مانشستر يونايتد وتوتنهام مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب، في حالة رحيله مجانًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيوافق على رحيل ديباي خلال شهر يناير لسببين، الأول هو توفير راتبه، والثاني هو إفساح المجال أمام ضم لاعب آخر يستفيد منه الفريق.

Memphis Depay a été autorisé à s'en aller avant la trêve https://t.co/wqiQByZLVI — Foot Mercato (@footmercato) November 9, 2022

صاحب الـ 28 عاما انضم لبرشلونة في بداية الموسم الماضي عندما كان يتولى رونالد كومان مسؤولية تدريب الفريق ولكنه لم يجد أي مكان في التشكيل الأساسي منذ تولي تشافي هيرنانديز.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك ديباي فقط في 3 مباريات فقط، وسجل هدفًا واحدًا.

ويواصل ديباي، حاليا برنامج تعافيه من الإصابة مع مدرب شخصي، لكي يكون مستعدا للمشاركة في كأس العالم 2022.

ديباي عانى من إصابة عضلية في نهاية سبتمبر الماضي، ولم يتمكن من خوض المباريات منذ تلك الإصابة، لكنه يركز على المشاركة مع منتخب هولندا في كأس العالم 2022.