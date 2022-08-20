ديباي يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

أصبح الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة، على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار العديد من التقارير الى أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع برشلونة على حسم صفقة ديباي مجانا، مقابل تخلي اليوفي عن بعض المتغيرات في انتقال ميراليم بيانيتش إلى البارسا.

ووفقا لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن برشلونة لا يزال ينتظر تخلي ديباي عن الجزء المؤجل من راتبه في الموسم الماضي، والبالغ مليوني يورو.

ولفتت إلى أن ديباي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس على الشروط الشخصية لعقده، حيث سيوقع لمدة عامين ويحصل على 7.5 مليون يورو سنويا.

وسيستفيد نادي يوفنتوس من مرسوم النمو في إيطاليا، كي يحصل على خصم 50% على الضرائب بعقد ديباي.