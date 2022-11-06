الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ديربي العاصمة.. لاتسيو يهزم روما بهدف نظيف بالدوري الإيطالي

منذ 6 دقائق
فريق لاتسيو

فريق لاتسيو

A A A
طباعة المقال

تغلب لاتسيو بهدف مقابل لاشئ على مضيفه روما في قمة العاصمة الإيطالية، الأحد، بفضل هدف سجله لاعب الوسط فيليبي أندرسون في الشوط الأول ليحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واستغل بيدرو مهاجم لاتسيو خطأ روجر إيبانيز مدافع روما الذي فقد الكرة داخل منطقة جزائه ومرر اللاعب الإسباني الكرة إلى أندرسون الذي سددها إلى داخل المرمى في الدقيقة 29.

وسنحت لروما فرصة إدراك التعادل بعدها بأربع دقائق عندما مرت تسديدة نيكولو زانيولو من فوق حارس المرمى إيفان بروفيديل الذي اكتفى بمشاهدتها لكنها اصطدمت بالعارضة.

وأنقذ روي باتريسيو حارس روما من التأخر بهدفين في الدقيقة 72 عندما تصدى لتسديدة أطلقها أندرسون من حافة منطقة الجزاء.

وارتقى لاتسيو إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة متساويا مع أتلانتا رابع الترتيب وبفارق نقطتين خلف ميلان صاحب المركز الثاني. ويحتل روما المركز الخامس برصيد 25 نقطة بعدما خسر ثاني مرة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

ويحل روما ضيفا على ساسولو يوم الأربعاء بينما يستضيف لاتسيو منافسه مونزا في نفس اليوم. (

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
بعد انفصالهما.. ياسمين صبري تعود لأبو هشيمة
نحلة- تعبيرية
فيديو.. أول دليل مصور على لعب النحل الطنان بالكرات
ليونيل ميسي
القطعة المفقودة.. عقبة جديدة تواجه عودة ميسي لبرشلونة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
كائنات فضائية
علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
حسين جعفر
جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!