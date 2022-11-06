ديربي العاصمة.. لاتسيو يهزم روما بهدف نظيف بالدوري الإيطالي

تغلب لاتسيو بهدف مقابل لاشئ على مضيفه روما في قمة العاصمة الإيطالية، الأحد، بفضل هدف سجله لاعب الوسط فيليبي أندرسون في الشوط الأول ليحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

واستغل بيدرو مهاجم لاتسيو خطأ روجر إيبانيز مدافع روما الذي فقد الكرة داخل منطقة جزائه ومرر اللاعب الإسباني الكرة إلى أندرسون الذي سددها إلى داخل المرمى في الدقيقة 29.

وسنحت لروما فرصة إدراك التعادل بعدها بأربع دقائق عندما مرت تسديدة نيكولو زانيولو من فوق حارس المرمى إيفان بروفيديل الذي اكتفى بمشاهدتها لكنها اصطدمت بالعارضة.

وأنقذ روي باتريسيو حارس روما من التأخر بهدفين في الدقيقة 72 عندما تصدى لتسديدة أطلقها أندرسون من حافة منطقة الجزاء.

وارتقى لاتسيو إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة متساويا مع أتلانتا رابع الترتيب وبفارق نقطتين خلف ميلان صاحب المركز الثاني. ويحتل روما المركز الخامس برصيد 25 نقطة بعدما خسر ثاني مرة في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

ويحل روما ضيفا على ساسولو يوم الأربعاء بينما يستضيف لاتسيو منافسه مونزا في نفس اليوم. (