الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ديزني تمنح فنانة مصرية شهادة شكر على فيلم "طرزان"

منذ 8 دقائق
ديزني بلاس

ديزني بلاس

A A A
طباعة المقال

من النجمات المصريات اللاتي لهن باع كبير في مجال الدوبلاج والمشاركة في أعمال الشركة العالمية ” ديزني ” الفنانة القديرة عايدة فهمي التي قدمت الكثير والعديد من الشخصيات في الاعمال الكرتونية وأفلام التحريك بشركة ديزني ، إلا أنها أوضحت خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل كثيرة حول مشاركتها في هذا المجال قائلة: كثيرة جدًا الشخصيات التى قدمتها وما زلت أعمل فى هذا المجال لأنى أحبه وأحيانا أخرج، ولكن شخصية «كالا» والدة طرزان كانت الأشهر للجمهور.

وأضافت : هذه الشخصية من أحب الشخصيات التى قدمتها، وبالمناسبة أرسلت لى ديزنى شهادة شكر على تقديمي لهذه الشخصية مؤكدين علي أنني قدمتها بحرفية شديدة وأظهرت “حنينة الأم من خلال الأداء الصوتي”، وكانت الشخصية بها لمحة إنسانية وقدمتها علي حد قولهم بشكل أفضل من النسخة الأجنبية.

الفنانة عايدة فهمي كرمت مؤخرا من قبل إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 15 ، وهي بالمناسبة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، وتولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة، كما أنها قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها في السينما (الهروب، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين)، ومن أهم مسلسلاتها (نحيب زاهي زركش، أرابيسك، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة ).

أما في المسرح فقدمت الكثير من الأعمال منها: (ع الرصيف، هي في حياة الرسول، روايح، خداع البصر، ديوان البقر، رصاصة في القلب، اخطف وإجري، كلام خواجات، مصيدة المجانين، جواز بالكمبيوتر، لعبة الحب”، وحصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية “حريم النار” ومن أعمالها المسرحية الأخيرة مونودراما ” فريدة ” ومسرحية “سنووايت وعصابة الأقذام “.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

داليا البحيري - أنغام
بعد فتور دام 9 سنوات... رسالة حب من داليا البحيري إلى أنغام
عمرو دياب
تأجيل حفل عمرو دياب في جدة... والسبب؟
الفنان المصري نعيم عيسى
نجل نعيم عيسى يكشف تجاهل نقابة المهن التمثيلية لوالده

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علم ميليشيا حزب الله
رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!