ديزني تمنح فنانة مصرية شهادة شكر على فيلم "طرزان"

من النجمات المصريات اللاتي لهن باع كبير في مجال الدوبلاج والمشاركة في أعمال الشركة العالمية ” ديزني ” الفنانة القديرة عايدة فهمي التي قدمت الكثير والعديد من الشخصيات في الاعمال الكرتونية وأفلام التحريك بشركة ديزني ، إلا أنها أوضحت خلال لقاء تلفزيوني عن تفاصيل كثيرة حول مشاركتها في هذا المجال قائلة: كثيرة جدًا الشخصيات التى قدمتها وما زلت أعمل فى هذا المجال لأنى أحبه وأحيانا أخرج، ولكن شخصية «كالا» والدة طرزان كانت الأشهر للجمهور.

وأضافت : هذه الشخصية من أحب الشخصيات التى قدمتها، وبالمناسبة أرسلت لى ديزنى شهادة شكر على تقديمي لهذه الشخصية مؤكدين علي أنني قدمتها بحرفية شديدة وأظهرت “حنينة الأم من خلال الأداء الصوتي”، وكانت الشخصية بها لمحة إنسانية وقدمتها علي حد قولهم بشكل أفضل من النسخة الأجنبية.

الفنانة عايدة فهمي كرمت مؤخرا من قبل إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 15 ، وهي بالمناسبة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1980، وتولت إدارة المسرح الكوميدي لفترة، كما أنها قدمت العديد من الأدوار الفنية المتنوعة، ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية، ومن أبرز أعمالها في السينما (الهروب، ديك البرابر، كتيبة الإعدام، ولو بعد حين)، ومن أهم مسلسلاتها (نحيب زاهي زركش، أرابيسك، فتى الأندلس، الوعد الحق، أبو العروسة ).

أما في المسرح فقدمت الكثير من الأعمال منها: (ع الرصيف، هي في حياة الرسول، روايح، خداع البصر، ديوان البقر، رصاصة في القلب، اخطف وإجري، كلام خواجات، مصيدة المجانين، جواز بالكمبيوتر، لعبة الحب”، وحصدت العام الماضي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري عن مسرحية “حريم النار” ومن أعمالها المسرحية الأخيرة مونودراما ” فريدة ” ومسرحية “سنووايت وعصابة الأقذام “.