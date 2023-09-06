ديشامب يتحدث عن حظوظ فرنسا في بطولة أوروبا 2024

تنفرد فرنسا بصدارة مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم لكن المدرب ديدييه ديشان يرفض الانجراف خلف البداية الممتازة للمنتخب مع استعداده لمواجهة أيرلندا في باريس غدا الخميس.

وجمعت فرنسا 12 نقطة لتحقق العلامة الكاملة بعد أربع مباريات في المجموعة الثانية ولم تستقبل أي هدف.

وبينما يتأهل منتخبان من المجموعة، يسير المنتخب الذي بلغ نهائي كأس العالم 2022، في طريقه للتأهل لبطولة أوروبا بعد انتصاف التصفيات، لكن يبدو أن ذلك ليس جيدا بما يكفي للمدرب ديشامب.

وأبلغ ديشامب الصحفيين اليوم الأربعاء “لقد واجهت هذا الموقف من قبل. لم نتأهل. أنا عملي وواقعي ويدرك اللاعبون ذلك أيضا.

“إذا كان هذا كافيا فليكن، لكن علينا حصد النقاط”.

وافتتحت فرنسا التصفيات بفوز كبير 4-صفر على هولندا لكنها وجدت صعوبة في الفوز 1-صفر على مضيفتها أيرلندا في دبلن مارس آذار.

ويتوقع ديشامب المزيد من الصعوبات في مباراة باريس المقبلة.

وقال “كانت مباراة دبلن معقدة. لعبنا قبلها بثلاثة أيام أمام هولندا بينما خاضت أيرلندا مباراة ودية وكانت جاهزة بدنيا.

“تمتلك أيرلندا الكفاءة وستظهر بشكل أفضل، وعلينا أن نتسبب في مشكلات دفاعية للمنافس”.

ونفى المدرب الفرنسي تكهنات حول غياب المهاجم راندال كولو مواني عن المباراة.

وأضاف ديشامب “خاض المرات بالأمس ولم يكن في صالة الألعاب الرياضية. لديك معلومات خاطئة. كان رائعا في المران بأرض الملعب”.

وكان من المتوقع حضور كيليان مبابي للمؤتمر الصحفي لكن أنطوان جريزمان القائد الثاني للمنتخب ظهر أمام وسائل الإعلام.

وتحدث مهاجم أتليتيكو مدريد عن التحديات التي تواجهه باللعب في وسط الملعب مع المنتخب الفرنسي.

وقال جريزمان “كان الأمر معقدا لإيجاد ذاتي في هذا المركز ولكي أتأقلم سريعا بين مركزي مع أتليتيكو ومركزي هنا.

“سأقدم كل ما لدي وأعلم ما ينبغي فعله سواء كنت في الوسط أو في الأمام”.

وتوقع جريزمان أيضا أن تكون المباراة صعبة بعد الفوز بشق الأنفس على ملعب أيرلندا.

وأضاف أن زميله الحارس “مايك مينيان أنقذ الفريق ثلاث أو أربع مرات. نتوقع الكثير من الشراسة، وعلينا الاستحواذ على الكرة إذا أردنا ألا نعاني كثيرا”.

وعقب مواجهة أيرلندا، سيسافر المنتخب الفرنسي لمواجهة ألمانيا وديا يوم 12 سبتمبر أيلول.