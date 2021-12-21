ديفيد ألابا ينضم لقائمة مصابي كورونا في ريال مدريد

انضم النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد، إلى قائمة اللاعبين المصابين بـ كوفيد-19.

نادي ريال مدريد أعلن من قبل عن إصابة كل من مارسيلو، مودريتش، وأسينسيو، ورودريجو جويس، وغاريث بيل، وأندري لونين بفيروس كورونا.

وتغيّب ديفيد ألابا عن تدريبات ريال مدريد صباح اليوم الثلاثاء، إذ أشارت صحيفة ”ماركا“ إلى أن كل شيء يشير إلى أنه لن يكون تحت تصرف أنشيلوتي خلال مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بيلباو غدًا الأربعاء.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن ”ديفيد ألابا لم يشارك في تدريبات ريال مدريد كإجراء احترازي بسبب كوفيد في حال عدم ظهور نتائج الاختبارات“.

وفي هذا السياق قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه يعاني لاختيار أفضل طريقة لعب ممكنة لاستيعاب اللاعبين المتاحين لديه قبل مواجهة مضيفه أتليتك بيلباو يوم الأربعاء في خضم تفشي كوفيد-19.

ولن يكون بوسع أنشيلوتي أيضا الاعتماد على اثنين من اللاعبين البارزين في مباراة بيلباو وهما المدافع داني كاربخال المصاب ولاعب الوسط كاسيميرو للإيقاف.

وقال ِأنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: ”نفتقد الكثير من اللاعبين وربما نضطر إلى تغيير طريقة اللعب.. لا أدري .. أفكر في الأمر“.

وأضاف: ”الطريقة التي نلعب بها حاليا (4-3-3) ساعدتنا كثيرا في المباريات الأخيرة لكننا سنلعب بدون جناح أيمن وهذا هو الشيء الوحيد الذي قد يضطرني لتغيير الخطة إلى 4-4-2. سأنتظر لتقييم الأمور الليلة“.

وحصل ريال مدريد على دفعة معنوية بظهور لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد بحالة طيبة يوم الأحد في أول مباراة يخوضها أساسيا منذ سبتمبر أيلول.

وقال أنشيلوتي ”يتدرب هازارد جيدا منذ شهر واستعاد قوته وإيقاعه. أعتقد أنه لن يعاني من أي مشاكل بدنية أخرى إذا استعنت به غدا الأربعاء. اللاعب في حالة جيدة“.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا تفشى بين لاعبي ريال مدريد بعد تأكد إصابة 6 لاعبين ودافيد أنشيلوتي ابن المدرب كارلو أنشيلوتي ومساعده، وذلك قبل مواجهة قادش الأحد المقبل في الدوري الإسباني.

وتفرض قوانين رابطة الدوري الإسباني على الأندية لعب لقاءاتها في حال تواجد 13 لاعبا 5 منهم من الفريق الأول والبقية من الفريق الثاني وهو الشرط الذي لا يتوفر في ريال مدريد.

وتوقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت عشر مباريات في جميع المسابقات، بتعادله المحبط مع ضيفه قادش المتعثر دون أهداف يوم الأحد الماضي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان الأداء شجاعًا من الفريق القادم من جنوب إسبانيا أمام متصدر الدوري وصمد في الشوط الثاني الذي أمطر فيه ريال مرمى الحارس خريمياس ليديسما بمحاولات عديدة دون هز الشباك.

ورغم التعثر لا يزال ريال في وضع مريح في القمة بفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي هزم أتليتيكو مدريد حامل اللقب 2-1 السبت وتتبقى له مباراة، وعشر نقاط عن ريال بيتيس ثالث الترتيب الذي خسر من أتليتيك بيلباو.

ويحتل برشلونة، الذي فاز بصعوبة 3-2 على ضيفه إلتشي، المركز السابع بفارق 16 نقطة عن غريمه المتصدر.