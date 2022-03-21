ديفيد بيكهام يسخّر حسابه على انستغرام لمساعدة الحوامل في خاركيف

في مبادرة لافتة، قام لاعب كرة القدم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام بتسخير حسابه على انستغرام، الأحد، من خلال السماح لطبيبة باستخدامه، لمساعدة النساء في عمليات الولادة في مدينة خاركيف شرق اوكرانيا.

لاعب منشستر يونايتد السابق، ابلغ متابعيه البالغ عددهم ٧١ مليون و٦٠٠ الف، بمشاهدة عمل د. ارينا وفريقها على حسابه.

بيكهام، وهو سفير النوايا الحسنة لمنظمة يونيسيف الأممية، نشر مقطع فيديو وطلب من متابعيه دعم عمل المنظمة في الاراضي الاوكرانية.

وتتعرض خاركيف لضربات روسية هائلة دمّرت مباني ومراكز عدة، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا .

ونشرت د. إيرينا مقاطع فيديو تظهر قبوًا (طابقا سفليا)، حيث قالت ان النساء الحوامل والأمهات تم اجلاؤهن في اليوم الأول من العمليات العسكرية.

كذلك نشرت صورا لأطفال حديثي الولادة، يعتمدون على أجهزة تنفس وزعتها منظمة يونيسيف. وقالت: ” الأيام الاولى من الغزو كانت الأكثر صعوبة. كان علينا ان نتعلم كيفية التعامل مع القصف والانفجارات”.

وأضافت: “قد نكون نخاطر بأرواحنا، لكننا لا نفكر بذلك مطلقا. نحب عملنا”.

ويظهر احد مقاطع الفيديو التي نشرتها الطبيبة، امرأة تدعى “يانا” تضع مولودها “ميخايلو”، الذي ولد في اليوم الثاني من الغزو مع مشاكل تنفسية.

وقالت الطبيبة ان الطفل يتحسن، لكن منزل عائلته قد تدمر بالكامل بسبب قصف القوات الروسية، مشيرة الى ان الاطباء والممرضين يقلقون ويبكون. وأكدت: “أننا سنمضي ولن نستسلم”.