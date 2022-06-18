السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
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ديمبلي باقٍ في برشلونة؟!

منذ 25 دقيقة
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

"كووورة"
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قال الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، إنه سيبقى مع النادي الكتالوني، رغم أن عقده ينتهي في 30 يونيو/حزيران الجاري.

ونشرت صحيفة “سبورت” الكتالونية فيديو لديمبلي، سجله أحد المشجعين مع اللاعب الفرنسي، أثناء التواجد بسيارته في إشارة مرور.

وسئل ديمبلي خلال الفيديو: “هل ستبقى في برشلونة؟”، فرد اللاعب الفرنسي على المشجع قائلا: “نعم”.

وسأله المشجع مجددا: “هل سمعت أي شيء عن تشيلسي؟”، لكن ديمبلي فضل الابتسام ولم يجب.

وجاء السؤال الأخير من المشجع: “أنت لا تريد العمل مع توخيل؟”، وهنا رد لاعب بوروسيا دورتموند السابق: “أنا بخير في برشلونة”.

وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، أن ديمبلي في طريقه إلى تشيلسي أو باريس سان جيرمان، عبر صفقة مجانية، في ظل فشل مفاوضات تجديد عقده مع برشلونة.

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