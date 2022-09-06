ديمبلي سعيد بانضمام ليفاندوفسكي إلى برشلونة

أبدى الفرنسي “عثمان ديمبلي”، نجم برشلونة، سعادته بمزاملة الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

وانضم ليفاندوفسكي ورافينيا لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادمين من بايرن ميونخ وليدز يونايتد، في المقابل جدّد ديمبلي عقده الذي كان قد انتهى هذ الصيف.

وقال ديمبلي، في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، نُشر جزء منها اليوم: “علاقتي مع ليفاندوفسكي ورافينيا جيدة جدًا، لقد عرفت ليفاندوفسكي بالفعل من خلال رؤيته في بايرن ميونخ، لقد كان أحد أفضل اللاعبين منذ سنوات”.

وأضاف: “كنت أعرف رافينيا أيضًا لأنه لعب لرين، وهو فريقي في فرنسا، فقد شاهدته في المباريات، لقد قدم أداءً جيدًا بالفعل، كلاهما جيد جدًا وسيساهمان كثيرًا”.

وبسؤاله هل سيتضاعف عدد تمريراته الحاسمة، في وجود ليفاندوفسكي، قال: “لا أعرف، لكنه قال لي نفس الشيء، قال لي في أول مقابلة (ستمنحني الكثير من التمريرات الحاسمة).. آمل أن يكون هناك الكثير بالفعل”.

وعن رأيه في ليفاندوفسكي، قال: “إنه جيد جدًا، نراه أيضًا كل يوم في التدريبات، وهو رجل جيد للغاية، يضحك دائمًا، يتحدث كثيرًا مع الجميع، يبلغ من العمر 34 عامًا، ولديه خبرة كبيرة، وهناك الكثير من اللاعبين الشباب هنا، فهو قائد للفريق”.