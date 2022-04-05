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ديمبلي والتجديد "المعقّد".. المسلسل مستمر

5 - أبريل - 2022
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

"الشيرنجيتو"
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يواصل مسؤولو برشلونة العمل من أجل تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح البارسا، خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب الفرنسي حتى الآن على شروط التجديد مع النادي الكتالوني.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، اجتمع بالفعل مع موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، مساء أمس حتى منتصف الليل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن برشلونة يعتقد أن احتمالية تجديد عقد ديمبلي، لا تزال معقدة، عقب انتهاء اجتماع الأمس.

وعلى الجانب الآخر، يعتقد سيسوكو أنه سيعقد اجتماعًا آخر مع مسؤولي برشلونة، لمواصلة التفاوض حول العقد الجديد للجناح الفرنسي.

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