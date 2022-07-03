الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
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ديمبلي يتّخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة واحدة
الفرنسي عثمان ديمبلي

الفرنسي عثمان ديمبلي

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أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب الفرنسي “عثمان ديمبلي” جناح برشلونة الإسباني، إتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

وكان عقد ديمبلي مع برشلونة انتهى بنهاية شهر حزيران الماضي، دون تجديده، لكن المفاوضات بين اللاعب وممثليه من جانب والبارسا من ناحية أخرى، مستمرة حتى الآن.

في هذا السياق، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها، أن ديمبلي اتخذ قرارًا بالبقاء مع برشلونة الموسم المقبل، حيث يسعى اللاعب لحسم مستقبله نهائيا في غضون أيام قليلة بتوقيع العقد الجديد.

وشدد المصدر على رغبة ديمبلي في إيجاد حل سريع لأزمة التجديد لبرشلونة في القريب العاجل، قبل بدء الفريق فترة التحضير للموسم المقبل 2022-2023، في ظل اقتناع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق بإمكانياته وضرورة استمراره معهم.

ومن المنتظر أن يتم التوصل لاتفاق بين اللاعب ووكيله مع إدارة برشلونة، بطريقة ترضي جميع الأطراف، بتوقيع عقد لمدة موسم أو اثنين على الأكثر بدلًا من عقد طويل الأجل.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانية من جانبها، كشفت عن عرض برشلونة تخفيض راتب اللاعب الفرنسي بنسبة 40% في العقد الجديد، ليتساوى مع المهاجم الشاب “أنسو فاتي”، دون الكشف عن موقف ديمبلي حتى الآن.

وارتبط اسم ديمبلي مؤخرا ببعض الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، دون أي تحرك رسمي حتى الآن من الأخير أو غيره.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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