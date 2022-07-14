ديمبلي يمدد تعاقده مع برشلونة حتى هذا التاريخ

قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الواقع في 14 تموز 2022 إنه مدد تعاقده مع المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي لعامين جديدين بعد انتهاء عقده السابق في يونيو حريزان الماضي.

وبهذا يستمر الارتباط بين برشلونة وديمبلي حتى 2024 ما يضح حدا للتكهنات حول مستقبل لاعب منتخب فرنسا.

وكان مدرب برشلونة تشابي هرنانديز استبعد ديمبلي من التشكيلة في ظل اللغط الدائر حول انتهاء وتجديد عقده قبل عودة اللاعب للفريق من جديد في فبراير شباط الماضي وإنهاء الموسم بالمشاركة في 32 مباراة في جميع المنافسات.

وفي الدوري الإسباني أحزر ديمبلي (24 عاما) هدفا وحيدا وهيأ 13 فرصة تهديف بينما احتل فريقه المركز الثاني في نهاية الموسم.

وكان ديمبلي انضم إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند الألماني في 2017 وشارك مع النادي القطالوني في 150 مباراة وأحرز 32 هدفا وهيأ 34 فرصة تهديف.

وتوج بلقب الدوري الإسباني مرتين مع الفريق وبكأس ملك إسبانيا مرتين أيضا خلال خمسة أعوام.

واستعدادا للموسم المقبل عزز برشلونة تشكيلته بالتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي أمس الأربعاء وهي ثالث صفقة يبرمها النادي هذا الصيف بعد تعاقده مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن.