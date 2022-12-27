الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 27 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"دينامو لبنان" يهزم "أن اس آي".. ماذا عن الصدارة؟

منذ 9 دقائق
"دينامو لبنان" يهزم "أن اس آي"

"دينامو لبنان" يهزم "أن اس آي"

A A A
طباعة المقال

بفارق 13 نقطة وبنتيجة (89-76)، فاز فريق دينامو لبنان على ضيفه “أن اس آي” في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة روك لاند طريق المطار، بافتتاح الجولة الـ11 من ذهاب سنيبس بطولة لبنان لكرة السلة.

زاك لوفتون كان الأفضل بصفوف فريقه دينامو وفي المباراة برصيد 32 نقطة وأضاف 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

ومن “أن اس آي” برز دالاس مورغان بتسجيله 19 نقطة واضاف 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

مع الإشارة إلى أنّ هذا هو الفوز العاشر لدينامو لبنان مقابل خسارة واحدة، فرفع رصيده إلى 20 نقطة، وانفرد موقتًا بصدارة الترتيب، بانتظار مباراة الحكمة مع ليدرز، والمواجهة الأبرز بختام الذهاب بين النادي الرياضي وبيروت فرست.

    المزيد من منوعات

    ميسي حاملًا كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟
    الجلوس مطولا خلف شاشة اللابتوب
    بسبب اشتعال "لابتوب".. طائرة ركاب ألمانية تجري هبوطا اضطراريا
    النجم كريم بنزيما
    كأس العالم قطر ٢٢
    وكيل بنزيما يكشف "الدليل": مدرّب "الديكة" خدع الفرنسيّين!

    الأكثر قراءة

    الدولار
    لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
    الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
    منصة صيرفة الى 50000 ليرة
    الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
    بالفيديو.. رقصة عفويّة بين شيرين وحسام حبيب في أحد مطاعم بيروت