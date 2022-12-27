"دينامو لبنان" يهزم "أن اس آي".. ماذا عن الصدارة؟

بفارق 13 نقطة وبنتيجة (89-76)، فاز فريق دينامو لبنان على ضيفه “أن اس آي” في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة روك لاند طريق المطار، بافتتاح الجولة الـ11 من ذهاب سنيبس بطولة لبنان لكرة السلة.

زاك لوفتون كان الأفضل بصفوف فريقه دينامو وفي المباراة برصيد 32 نقطة وأضاف 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

ومن “أن اس آي” برز دالاس مورغان بتسجيله 19 نقطة واضاف 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

مع الإشارة إلى أنّ هذا هو الفوز العاشر لدينامو لبنان مقابل خسارة واحدة، فرفع رصيده إلى 20 نقطة، وانفرد موقتًا بصدارة الترتيب، بانتظار مباراة الحكمة مع ليدرز، والمواجهة الأبرز بختام الذهاب بين النادي الرياضي وبيروت فرست.