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دينا الشربيني ترفض كشف أي تفاصيل حول عملها مع محمد رمضان

27 - سبتمبر - 2021
دينا الشربيني

دينا الشربيني

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ردت الفنانة المصرية دينا الشربيني على الأخبار المتداولة في الأيام الماضية بخصوص مشاركتها الفنان محمد رمضان في مسلسل جديد سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

وأكدت دينا الشربيني، في تصريحات صحفية، أنها “بالفعل تلقت عرضا من شركة الإنتاج للمشاركة قي المسلسل، وأبدت موافقتها لكنها لم تتعاقد حتى الآن”، مشيرة إلى أنها أعجبت بالسيناريو وبشخصيتها في المسلسل، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص العمل.

ولفتت إلى أن شركة الإنتاج تحيط العمل بسياج من السرية التامة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع محمد رمضان مجددا بعد النجاح الكبير الذي حققاه معاً في فيلم “جواب اعتقال”، فهو نجم كبير وأعماله ناجحة، على حد وصفها.

وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام عن تعاقده مع شركة “ميديا هب سعدي ـ جوهر” لتقديم مسلسل يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، من إخراج المخرج المصري محمد ياسين وتأليف محمد فريد، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل.

وجرى تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باشتراك دينا الشربيني في بطولة المسلسل، وهذا ما أكدته الشربيني في تصريحاتها.

وكان آخر تعاون بين محمد رمضان و دينا الشربيني هو فيلم “جواب اعتقال”، الذي شارك في بطولته إياد نصار، وصبري فواز، وسيد رجب، ومحمد عادل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.

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