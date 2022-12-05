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دينا الشربيني تعيش قصة حب جديدة

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2022 7:59 مساءً
دينا الشربيني

دينا الشربيني

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فجرت الممثلة المصرية دينا الشربيني، مفاجأة، معلنة أنها تعيش قصة حب جديدة، كما أنها تخطت أزمتها العاطفية الأخيرة التي ربطتها بالنجم المصري عمرو دياب.

وتحدثت في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جومانا بوعيد، عن صفات الشخص الذي سترتبط به، قائلة: “لازم يكون شخص لذيذ ودمه خفيف”، لتسألها جومانا “هو لذيذ”؟ فتجيب دينا: “لذيذ قوي”… في إشارة إلى مرورها بعلاقة عاطفية جديدة.

كما بينت أنها تعيش حالة توازن على المستوى الشخصي بين الحب وعملها، مضيفة: “أنا بحب إحساس الحب جداً، ودايماً بقول إن الحب مش معناه حب بين واحد وواحدة أو واحد ومراته، الحب عموماً بين الناس والأهل والصحاب، فكرة الحب بحبها، وبحب الشغل أوي ولكن لازم يكون فيه توازن، وأنا الحمد لله عايشة حالة التوازن دي”.

كما أضافت: “حلو التركيز في الشغل ولكن لما بيبقى فيه حد حلو في الحياة بيحب وبيشجع على الأحسن، لأن الشغل جزء من الشخصية، أكيد ده بيساعد في الحياة”.

وتابعت “مفيش حد بتحبيه هتنسيه بسهولة علشان فيه عشرة وتفاصيل كتير لكن لازم كل حد يبقى في حاجة يعرف إن الحاجة دي ممكن تخلص ولو خلصت يبقى ده الأحسن علشان ربنا شايل له الأحسن، وأنا عندي الحمد لله حاجة كويسة وهي فكرة الرضا والتأقلم، يعني أنا هقاتل علشان حاجة أنا هقدر أعملها، ولكن مش هقاتل على حاجة خلاص مش هتنفع”.

يذكر أن دينا الشربيني ارتبطت مع النجم المصري عمرو دياب بعلاقة حيّرت الجميع طيلة السنوات الماضية، البعض تحدث عن ارتباط، والبعض الآخر تحدث عن زواج دون الوقوف على حقيقة الأمر، إلا أن دينا الشربيني خرجت في أبريل الماضي لتؤكد انفصالها عن “الهضبة” في مقابلة تلفزيونية.

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