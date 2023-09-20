الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد أشهر على رحيل والدها.. وفاة والدة دينا الشربيني

منذ 33 ثانية
دينا الشربيني

دينا الشربيني

A A A
طباعة المقال

فُجعت الفنانة المصرية دينا الشربيني بوفاة والدتها، بعد مرور خمسة أشهر تقريبا على وفاة والدها، وفق ما أعلنته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نعت دينا والدتها عبر إنستغرام قائلة: “إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون. توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي/ ليلى السيد عبد الله. اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وأضافت الفنانة المصرية أن صلاة الجنازة ستكون الخميس 21 أيلول بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي.

ولم يتضح بعد سبب وفاة والدة دينا الشربيني، واقتصر الإعلان على الوفاة فقط.

وانهالت رسائل التعازي والمواساة من نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور، موجهين دعوات الرحمة والمغفرة لوالدتها.

    المزيد من منوعات

    هيفاء وهبي
    مفاجأة جديدة من هيفاء وهبي.. إليكم التفاصيل
    آثار الزلزال المدمر في المغرب
    زلزال جديد.. سيدة على "تيك توك" تثير الهلع بين سكان المغرب والسلطات تتحرك!
    مشاهد من احد الأفلام
    مهرجان البحر الأحمر ينطلق في ديسمبر

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    مبنى صندوق الضمان
    اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
    أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد -أرشيفية
    أمير قطر يُحذّر: الخطر أصبح محدقًا في لبنان!