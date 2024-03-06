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دينا تنضم لابطال مسلسل "سر الهي" بطولة روجينا

منذ 8 دقائق
روجينا

روجينا

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انضمت الفنانة دينا مؤخرا لابطال مسلسل”سر الهي” بطولة روجينا، والمقرر عرضة ضمن موسم رمضان 2024 المقبل، وأعلنت روجينا انضمام دينا لأبطال مسلسل سر إلهي، عبر حسابها الرسمي “إنستغرام”.

ونشرت روجينا صورة تجمعها بالفنانة دينا وبالمخرج رؤوف عبدالعزيز من كواليس العمل، وعلقت، قائلة : “حبيبتي واختي وصاحبتي وعشرة العمر وأجدع ست في الدنيا نورتي مسلسل سر إلهي”.

يسجل مسلسل “سر الهي”، التعاون الثالث بين كلا من النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز.

وتظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل “سر الهي” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل “ستهم”.

تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

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