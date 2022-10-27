دينا: فكرت في الانتحار ومش عايزة أتكلم عن الموضوع

غالباً ما يتعرض اي فنان في الوسط الفني الى العديد من المشاكل التي تجبره في بعض الاوقات الي اتخاذ بعض القرارات الصعبة والخاطئة، وخلال برنامج تلفزيوني كشفت الراقصة دينا، عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية لأول مرة خلال استضافتها في برنامج “الستات”.

وصرحت دينا، خلال البرنامج بأنها فكرت في الانتحار في بدايتها، رافضة الكشف عن تفاصيل تلك المحاولة.

وأضافت دينا، “الموضوع ده قديم في بداية حياتي، كان عندي ساعتها 20 سنة، وأنا أنضج بكتير دلوقتي”.

وتابعت: “مش عايزة أتكلم عن الموضوع، عشان في شخص عزيز عليا أنا وهو لسه أصحاب جدا بيزعل”.

يذكر أن دينا شاركت في رمضان 2022 بمسلسل “ملف سري”، بطولة هاني سلامة، وعائشة بن أحمد وشيرين وماجد المصري ونضال الشافعي وصبا الرافعي ودنيا عبد العزيز ومحسن محيي الدين وإيهاب فهمي وإدوارد ورحمة حسن ودينا ومادلين طبر وكارولين عزمي، ونبيل عيسى، نور محمود، مهند حسني، عمر زكريا، محمود حجازي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.