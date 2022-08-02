ديوغو غوتا يمدد عقده مع ليفربول لعدة سنوات

أعلن ليفربول عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء أن ديوجو جوتا مدد تعاقده لفترة طويلة مع النادي.

ولم يكشف ليفربول عن مدة العقد، بينما ذكرت تقارير بريطانية أن المهاجم البرتغالي سيستمر في أنفيلد حتى 2027.

وساعد جوتا ليفربول على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الموسم الماضي، حيث احتل الفريق المركز الثاني في الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي البطل، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد.

وانضم اللاعب البالغ عمره 25 عاما إلى ليفربول من ولفرهامبتون واندرارز في 2020 وسجل 34 هدفا في 85 مباراة في كل المسابقات.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لموقع النادي “ما قدمه ديوجو للفريق والنادي منذ وصوله هنا هو شيء واضح للجميع، لذا إنه نبأ سعيد حقا توقيعه على عقد جديد”.

وأضاف “لقد قلت قبل ذلك إن ديوجو هو اللاعب الذي كنا نتمناه، وربما ظهر حتى بأداء أفضل، لذا نتمنى أن يستمر طويلا”.

والتحق جوتا بزملائه محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد وجوردان هندرسون وفيرجيل فان دايك وفابينيو في تمديد البقاء في ليفربول.

ويتعافى جوتا حاليا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ولن يتمكن من خوض الجولة الافتتاحية للدوري مع ليفربول أمام فولهام يوم السبت.

وقال جوتا لموقع النادي “لسوء الحظ بالنسبة لي، تعرضت للإحباط خلال فترة الإعداد للموسم لأني عانيت من الإصابة في آخر مباراة في الموسم أثناء اللعب مع البرتغال”.

وأضاف “لذا مع بدء فترة الإعداد للموسم، شعرت بالإصابة مرة أخرى. سأحتاج إلى بعض أسابيع أخرى”.