ديوكوفيتش يؤكد أنه حصل على تأشيرة للمشاركة في أستراليا المفتوحة

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الأربعاء، أنه سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس العام المقبل بعدما نال تأشيرة دخول البلاد.

وغاب اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما، أنجح لاعب في تاريخ البطولة برصيد ثمانية ألقاب، عن أستراليا المفتوحة العام الماضي بعدما قررت السلطات ترحيله بسبب عدم حصوله على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وكانت السلطات قد منعت ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، من دخول البلاد حتى 2025، لكنها عدلت عن القرار.

وقال ديوكوفيتش “كنت سعيدا جدا بالأمس عند تلقيت هذا النبأ”.

ويأتي تعليق ديوكوفيتش بعد فوزه على أندريه روبليف في البطولة الختامية لموسم التنس.

وأضاف اللاعب الصربي “شعرت بارتياح بالطبع نظرا لما عانيته أنا والمقربون مني خلال هذا العام وما حدث في أستراليا وما بعدها بالطبع”.

وتابع “إنه أسعد نبأ أتلقاه بالطبع… وخلال هذه البطولة أيضا. حققت في أستراليا المفتوحة أكبر نجاح بين البطولات الأربع الكبرى. تشكلت مجموعة من أفضل ذكرياتي هناك”.

وأردف “بالطبع أريد العودة إلى هناك وأريد أن ألعب التنس، أفعل ما أجيد، ويحدوني الأمل في أن أحظى بصيف رائع في أستراليا”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال كريج تيلي مدير البطولة إن ديوكوفيتش سيكون محل ترحاب في يناير كانون الثاني المقبل إذا حصل على تأشيرة دخول، لكن الاتحاد الأسترالي للتنس لا يمكنه الضغط على السلطات ليحصل على إذن بالدخول.

ومنذ يوليو تموز الماضي، لم يعد المسافرون الدوليون الوافدون إلى أستراليا ملزمين بالكشف عن حصولهم على التطعيم ضد كورونا، وقال ديوكوفيتش في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه تلقى “إشارات إيجابية” بشأن جهود إلغاء منعه من الدخول.