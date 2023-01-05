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ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية في كأس أديليد للتنس

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يناير - 2023 10:28 صباحًا
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

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كافح نوفاك ديوكوفيتش ليحول تأخره 5-2 في المجموعة الأولى إلى فوز على كونتان أليس بنتيجة 7-6 و7-6 ليتقدم إلى دور الثمانية ببطولة أديليد الدولية للتنس اليوم الخميس.

ولم يتفوق أليس، المصنف 64 عالميا، على أي لاعب من المصنفين العشرة الأوائل لكنه أفزع ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم سابقا، خلال شوطين لكسر التعادل.

ويستعد اللاعب الصربي، الذي فاز الآن في 31 مباراة متتالية للفردي في أستراليا، لخوض بطولة أستراليا المفتوحة بين 16-29 يناير كانون الثاني الجاري إذ يطمح لتعزيز رقمه القياسي وتحقيق اللقب العاشر.

ولم يتمكن من الدفاع عن لقبه العام الماضي عقب ترحيله عشية انطلاق البطولة لعدم التطعيم ضد كوفيد-19.

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