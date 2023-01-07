ديوكوفيتش يتأهل لنهائي بطولة أديليد للتنس

تغلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على مخاوف الإصابة ليتفوق على الروسي دانييل ميدفيديف 6-3 و6-4 اليوم السبت ليتأهل إلى نهائي بطولة أديليد الدولية 1 للتنس حيث يواجه الأمريكي غير المصنف سيباستيان كوردا.

وفي لقاء قوي بين لاعبين اعتليا صدارة التصنيف العالمي لمحترفي التنس فيما سبق، تقدم ديوكوفيتش، صاحب 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بنتيجة 4-2 في المجموعة الأولى.

وعانى ديوكوفيتش من بعض الآلام في العضلات الخلفية للساق اليسرى بعد أن مدها في محاولة للحاق بالكرة في الشوط السابع قبل أن يطلب العلاج.

وحسم اللاعب البالغ عمره 35 عاما المجموعة الأولى ورفع من مستواه في الشوط السابع حيث رد الإرسال بصورة رائعة وخسر ميدفيديف شوط إرساله بعدما ارتكب خطأ مزدوجا.

وأنقذ ديوكوفيتش فرصة لخسارة الإرسال بضربة الإرسال الثاني وصلت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة ليحسم الفوز.

وقال ديوكوفيتش عن الإصابة في مقابلة على جانب الملعب “لحسن الحظ، لم تكن خطيرة جدا. لو كانت لما تمكنت من استكمال المباراة. تناولت (دواء) مضادا للالتهاب واستقرت الحالة”.

وأضاف “كنت أحاول المحافظة على الزخم وألا أسمح له بكسر إرسالي. كان هذا هو السر. في نهاية المطاف، كنت سأحصل على فرصة. مع مرور الوقت، ارتفعت درجة حرارة عضلات الفخذ الخلفية وتراجعت الآلام”.

وتابع “يحدوني الأمل أنني سأكون بحالة جيدة غدا”.

ويواجه ديوكوفيتش في نهائي البطولة كوردا الذي وصل إلى مباراة اللقب للمرة الخامسة في مسيرته بانسحاب الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بسبب إصابة أثناء التأخر في النتيجة 7-6 و1-صفر.

وتقام بطولة أستراليا بين 16 و29 من الشهر الجاري.