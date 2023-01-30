الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ديوكوفيتش يتصدر التصنيف العالمي بعد التتويج في ملبورن

منذ 46 دقيقة
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

A A A
طباعة المقال

انتزع الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد التتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أمس الأحد، وهي أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.

وقفز ديوكوفيتش أربعة مراكز ليتصدر التصنيف بعدما حصد لقبه 22 في البطولات الكبرى وعادل الرقم القياسي لغريمه رافائيل نادال.

وعزز ديوكوفيتش رقمه القياسي في ملبورن بارك بالتتويج باللقب للمرة العاشرة بعد الفوز في النهائي على اليوناني ستيفانوس تيتيباس الذي تقدم خطوة واحدة وبات ثالثا.

وتراجع الإسباني كارلوس ألكاراز وترك القمة وبات في المركز الثاني، وأصبح مواطنه الأشهر نادال في المركز السادس بعدما تراجع أربعة مراكز، ويأتي في التصنيف خلف كاسبر رود وأندريه روبليف.

وحافظ فليكس أوجيه-ألياسيم على المركز السابع، بينما جاء تيلور فريتز وهولجر رونه وهوبرت هوركاتش في المراكز من الثامن إلى العاشر على الترتيب بعدما تقدم كل منهم خطوة واحدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

أنس جابر
التونسية أنس جابر تتراجع للمركز الثالث بالتصنيف العالمي
كارول سماحة
كارول سماحة تحصل على عضوية نقابة الموسيقيين في مصر
الشعور بالسعادة- تعبيرية
اترك الماضي خلفك.. 4 عادات يتميز بها الأشخاص السعداء

الأكثر قراءة

إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
إيران
مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى
أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ