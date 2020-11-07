ديوكوفيتش يضمن التصنيف العالمي الأول لمحترفي التنس نهاية 2020

ضمن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الاستمرار في صدارة التصنيف الدولي لمحترفي التنس في نهاية العام، للمرة السادسة، ليعادل بذلك إنجاز مثله الأعلى في الطفولة، الأمريكي المعتزل بيت سامبراس، بعد أن قرر منافسه الأقرب، الإسباني رافائيل نادال عدم المشاركة في بطولة صوفيا الأسبوع المقبل.

وكان المصنف الثاني عالمياً نادال الذي حصد 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى اللاعب الوحيد الذي يملك فرصة لانتزاع صدارة التصنيف الدولي للمحترفين وحرمان دجوكوفيتش من إنهاء العام الحالي على رأس القائمة. وخلال العام الحالي توج دجوكوفيتش بلقب النسخة الأولى من كأس اتحاد المحترفين في كانون الثاني الماضي قبل أن يحرز لقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة ويعزز رقمه القياسي على مستوى هذه البطولة الكبرى.

كما فاز أيضا ببطولة سينسناتي للأساتذة وببطولة روما للأساتذة مسجلاً رقماً قياسياً عالمياً في هذه البطولات المتميزة برصيد 36 لقباً.وسيكون بوسع اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش تحقيق هذا الانجاز في الثامن من آذار المقبل إذا حافظ على ترتيبه الحالي في المقدمة.