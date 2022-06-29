ديوكوفيتش يعبر إلى الدور الثالث في ويمبلدون للتنس

عاد نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول للهيمنة مرة أخرى كلاعب فاز بآخر ثلاثة ألقاب لبطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه على الاسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-1 و6-4 و6-2 اليوم الأربعاء ليشق طريقه نحو الدور الثالث في البطولة.

ويوم الإثنين الماضي، بدا اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، الذي يسعى نحو لقبه الرابع على التوالي في ويمبلدون ولقبه السابع بشكل عام، مضطربا خلال فوزه الأول على كوون سون-وو لكنه استعاد بشكل كبير مستواه المرتفع أمام كوكيناكيس المصنف 79 عالميا.

وكان الأسترالي كوكيناكيس قد اشتهر بفوزه على روجر فيدرر في الدور الثاني لبطولة ميامي للأساتذة في عام 2018، لكن لم تكن هناك أي علامات على حدوث اضطراب آخر خلال المباراة التي جرت اليوم على الملعب الرئيسي حيث فرض الفائز بالبطولات الأربع الكبرى 20 مرة شروطه منذ البداية.

وكسر الصربي، الذي هزم كوكيناكيس بثلاث مجموعات متتالية خلال لقائهما السابق الوحيد قبل سبع سنوات في رولان جاروس، ارساله في بداية كل مجموعة من المجموعات الثلاث ليبلغ إجمالي كسر الإرسال خمس مرات خلال المباراة.

وواجه ديوكوفيتش نقطة واحدة لكسر إرساله وحسم الفوز في ساعتين وذلك على ثاني نقطة له في المباراة ليضرب مواجهة في الدور الثالث أمام لاعب تشيلي أليخاندرو تابيلو أو مواطنه الصربي ميومير كيكمانوفيتش.