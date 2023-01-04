ديوكوفيتش يغيب عن بطولتي إنديان وميامي المفتوحة للتنس

سيغيب نوفاك ديوكوفيتش عن بطولتي إنديان ويلز وميامي المفتوحة للتنس، والذي يحصل الفائز بهما على ألف نقطة للبطولة الواحدة، هذا العام إذ لم يحصل على لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد أن قالت السلطات الأمريكية إن غير المواطنين سيحتاجون للحصول على اللقاح من أجل الدخول للبلاد.

وقال بيان صادر عن إدارة أمن النقل اليوم الأربعاء إن شرط تلقيح المسافرين الأجانب ضد المرض بشكل كامل للدخول للبلاد سيستمر حتى العاشر من أبريل نيسان المقبل.

وتنطلق بطولة إنديان ويلز في السادس من مارس آيار وحتى 19 من الشهر ذاته، أما بطولة ميامي المفتوحة فستبدأ يوم 20 مارس وحتى الثاني من أبريل، ويواجه ديوكوفيتش خطر الغياب عن البطولتين المهمتين على الملاعب الصلبة إذا لم يحصل على اللقاح.

ولم يتمكن الصربي البالغ عمره 35 عاما من الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بعدما تم ترحيله من الدولة مستضيفة البطولة عشية انطلاقها لعدم حصوله على اللقاح.

كما لم يتمكن ديوكوفيتش، الحائز على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، من السفر لنيويورك للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة 2022 دون امتلاكه ما يثبت حصوله على اللقاح وهو نفس السبب الذي أجبره على الغياب عن بطولاتي إنديان ويلز وميامي.

ويستعد الفائز بلقب أستراليا المفتوحة تسع مرات لموسم 2023 في أديليد حاليا قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، التي تقام على الملاعب الصلبة أيضا، في الفترة ما بين 16 و29 يناير كانون الثاني وذلك بعدما تم إلغاء حظر سفره للبلاد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي والذي كان يمتد لثلاث سنوات.

وسيفتح هذا القرار الطريق أمامه لتحقيق اللقب العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة، ما يدفعه لمعادلة سجل رافائيل نادال الذي حقق 22 لقبا لبطولة كبرى.

وقال ديوكوفيتش، الذي صرح سابقا بأنه سيغيب عن البطولات الكبرى بدلا من الحصول على لقاح مضاد لكورونا، إنه لن ينسى أبدا شعور ترحيله من أستراليا لكنه يأمل في المضي قدما وتجاوز الواقعة.

وقال ديوكوفيتش في الأسبوع الماضي خلال أول مؤتمر صحفي له بعد وصوله لأستراليا “ما حدث منذ 12 شهرا لم يكن من السهل تقبله لبعض الوقت، لكن في نفس الوقت كان علي أن أمضي قدما”.