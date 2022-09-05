ديوكوفيتش يغيب عن دور المجموعات بكأس ديفيز لأسباب شخصية

أعلن الاتحاد الصربي للتنس، الاثنين، أن نوفاك ديوكوفيتش سيغيب عن مباريات دور المجموعات في نهائيات كأس ديفيز والتي ستبدأ الأسبوع المقبل في بلنسية لأسباب شخصية.

وفاز المصنف الأول عالميا سابقا ببطولة ويمبلدون ليرفع عدد ألقابه الفردية في البطولات الأربع الكبرى إلى 21 لقبا لكنه غاب عن أمريكا المفتوحة لرفضه التطعيم ضد كوفيد-19 مما يعني أنه لا يمكنه السفر إلى نيويورك للمشاركة في آخر بطولة كبرى للموسم.

وكان من المتوقع أن يعود ديوكوفيتش (35 عاما) للمنافسات في كأس ديفيز لفرق الرجال لكن كابتن الفريق الصربي فيكتور ترويتسكي قال في بيان إن اللاعب قرر عدم المشاركة.

وقال الموقع الرسمي لديكوفيتش إن كأس ليفر المقررة في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر أيلول في ملعب أو/2 أرينا في لندن ستكون بطولته المقبلة تليها بطولة في تل أبيب إضافة لبطولة باريس للأساتذة في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وأوقعت القرعة صربيا في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا وكوريا الجنوبية وكندا.

وسيتأهل فريقان من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور الثمانية لبطولة هذا العام على أن تقام مراحل خروج المغلوب في نوفمبر تشرين الثاني في ملقة.