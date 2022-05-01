ديو مع مغني مغربي.. إليسا تروّج لـ "من أول دقيقة"

بدأت المغنية اللبنانية إليسا الترويج لأغنيتها الجديدة باللهجة المصرية ” من أول دقيقة”.

وكانت اليسا قد ذكرت في مقابلة تلفزيونية منذ أيام أن الاغنية التي ستطرحها في عيد الفطر هي ديو مع مغنّي مغربي لم تكشف عن هويته.

وقد تكهّن جمهور اليسا أن المغني المغربي هو سعد المجرد، لا سيما أنّ الأخير نشر صورة على حسابه في انستغرام منذ أشهر تجمعه بإليسا.

وقد لاحظ المتابعون أن اليسا وسعد المجرد كليهما موجودان في فرنسا لتصوير عمل غنائي، ما عزّز فرضية الديو مع المجرّد.

هذا ونشرت اليسا منذ يومين صورة ترويجية تجمعها بشاب غامض وأرفقتها بعبارة: “الحب حد تستند عليه”.

وتابعت المغنية اللبنانية حملة الترويج للأغنية من خلال نشر مقطع فيديو ترويجي على تويتر مع عبارة قريبًا.

الأغنية هي من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد ابراهيم.