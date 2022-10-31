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دي بروين: مباريات كأس العالم 2022 قد تكون الأخيرة لي

منذ ساعة واحدة
كيفين دي بروين

كيفين دي بروين

موقع kooora
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أشار النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، الى أن مباريات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، قد تكون الأخيرة في مسيرته، مؤكدًا أنه يتطلع إلى أن يراه أطفاله يتنافس على أعلى مستوى.

وستسافر أسرة دي بروين إلى قطر لحضور المونديال، حيث سيتنافس المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة السادسة، مع كندا والمغرب وكرواتيا.

وقال دي بروين في هذا الصدد: “أسرتي ستذهب لحضور منافسات دور المجموعات.. أنا بالطبع في الـ31 عاما من عمري، ولا أعرف ماذا سيحدث خلال 4 أعوام.. هذه المرة الأولى التي سيتمكن فيها أطفالي من حضور كأس العالم”.

وأضاف نجم مانشستر سيتي، خلال التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”: “هذا هو سبب قدومهم.. سيكون حدثًا مميزا، لا أود أن يفوتهم. هم في أعمار ستة وأربعة أعوام وعامين.. الطفلان الكبيران منهم يتابعان كرة القدم إلى حد ما.. لكن الطفلة لا تفعل هذا بعد، لكن يمكنها الذهاب والاستمتاع بالشمس واللعب في حوض السباحة”.

وتابع: “أشعر بالحماس.. ستكون هذه المشاركة الثالثة (لي في المونديال)، والمشاركة دائما ما تشكل أمرًا مميزا.. هذه الفعاليات هائلة لأنها تحظى بمتابعة الجميع”.

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