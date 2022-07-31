الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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دي بروين مُحبَط من هالاند

منذ 7 دقائق
كيفين دي بروين

كيفين دي بروين

موقع kooora
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لم يتمكّن “كيفين دي بروين”، نجم مانشستر سيتي، من إخفاء إحباطه من “إيرلينج هالاند”، حيث عانى الاثنان من غياب التفاهم خلال الخسارة أمام ليفربول (1-3)، مساء السبت 30 تموز، بمباراة درع المجتمع الإنكليزي.

وبدأ اللاعبان المباراة كأساسيين، في وقت يرغب فيه جمهور مانشستر سيتي، في أن يشكلا ثنائيًا مرعبُا أمام الخصوم بالموسم الكروي الجديد، غير أن اللقاء أثبت حاجتهما لمزيد من الوقت كي يصلا إلى التفاهم المطلوب.

ولفتت شبكة “إي اس بي ان” الى أن البلجيكي دي بروين، أظهر إحباطه من زميله الجديد في الفريق، بعدما توقع منه أن يركض خلف دفاع الريدز، كي يمرر له، لكن بدلا من ذلك، ظل نجم بوروسيا دورتموند السابق مكانه.

وأضافت الشبكة، أن دي بروين عبّر عن استيائه من قرار هالاند، حيث ألقى ذراعيه في الهواء ساخطًا، ثم أجرى الاثنان محادثة خاصة على أرض الملعب، في محاولة لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل، قبل أن يُسحَب دي بروين من الملعب في الشوط الثاني.

وانتقل هالاند إلى مانشستر سيتي قادمًا من دورتموند في صفقة بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني، وكان من المتوقع أن يقدّم أداء مميزا أمام ليفربول، لكنه بدا بحاجة لمزيد من الوقت كي يترك بصمته على أداء الفريق.

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