دي روسي يتولى تدريب سبال الإيطالي خلفا للمدرب روبيرتو فنتوراتو

أعلن نادي سبال المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم ( الثلاثاء 11-10-2022) تعيين دانييلي دي روسي قائد روما السابق، مدربا للفريق، خلفا للمدرب روبيرتو فنتوراتو.

وكان دي روسي البالغ عمره 39 عاما، والفائز كلاعب بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، مساعدا لروبرتو مانشيني عندما أحرزت إيطاليا لقب بطولة أوروبا العام الماضي.

وترك دي روسي منصبه في العام الحالي من أجل تحقيق هدفه بأن يصبح مدربا، ووقع على عقد مع سبال حتى 2024.

واعتزل دي روسي في 2020، بعدما خاض 117 مباراة دولية مع إيطاليا، ولعب 18 عاما في روما وقضى فترة قصيرة في بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويحتل سبال، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية في 2020، المركز 14 الموسم الحالي بعد ثماني جولات.