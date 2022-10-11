الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دي روسي يتولى تدريب سبال الإيطالي خلفا للمدرب روبيرتو فنتوراتو

منذ 7 دقائق
دانييلي دي روسي

دانييلي دي روسي

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي سبال المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم ( الثلاثاء 11-10-2022) تعيين دانييلي دي روسي قائد روما السابق، مدربا للفريق، خلفا للمدرب روبيرتو فنتوراتو.

وكان دي روسي البالغ عمره 39 عاما، والفائز كلاعب بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، مساعدا لروبرتو مانشيني عندما أحرزت إيطاليا لقب بطولة أوروبا العام الماضي.

وترك دي روسي منصبه في العام الحالي من أجل تحقيق هدفه بأن يصبح مدربا، ووقع على عقد مع سبال حتى 2024.

واعتزل دي روسي في 2020، بعدما خاض 117 مباراة دولية مع إيطاليا، ولعب 18 عاما في روما وقضى فترة قصيرة في بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ويحتل سبال، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية في 2020، المركز 14 الموسم الحالي بعد ثماني جولات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مونديال قطر 2022
ارتفاع ملحوظ في حجوزات رحلات الطيران لقطر لحضور كأس العالم
إيرلينغ هالاند
مفاجأة في عقد هالاند.. شرط جزائي باهظ
حديقة حيوان ويلنجتون بنيوزيلندا
حديقة حيوان نيوزيلندية تنجح في زيادة أعداد حيوان مهدد بالانقراض

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
نجيب ميقاتي وجبران باسيل
هذا ما قاله عون لميقاتي فغضب.. وأسبوعٌ فاصل