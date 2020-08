“ذا روك”يتصدر القائمة للعام الثاني..فكم يبلغ دخله؟

تصدر الممثل الأمريكي دواين جونسون، المصارع السابق الذي كان يلقب بـ “ذا روك” قائمة مجلة فوربس للممثلين الأعلى دخلا في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت مجلة “فوربس” بأن النجم دواين جونسون (ذا روك)، تصدر القائمة السنوية لأعلى الممثلين أجرا في العالم لهذا العام.

​وقالت المجلة إن المصارع السابق جونسون حصل على 89,4 مليون دولار في الفترة من حزيران 2018 إلى حزيران 2019 .

يشار إلى أن جونسون تزوج مؤخراً من صديقته لورين هاشيان في هاواي. وأضافت المجلة أن جونسون حصل على مبلغ 23,5 مليون دولار من أجل القيام ببطولة فيلمه المقبل جومانجي “ذا نيكست ليفيل”.

ويتضمن ذلك راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بالإضافة إلى 700 ألف دولار عن كل حلقة من مسلسله (بالرز) الذي تنتجه شبكة (إتش.بي.أو) بالإضافة إلى أرباح من تصميماته للملابس والأحذية وسماعات الأذن مع شركة “أندر أرمر”. يذكر أن جونسون بدأ مسيرته الفنية عام 2001 من خلال ظهوره في فيلم ” ذا مامي ريترنز”.

وجاء في المركز الثاني والثالث كل من كريس كريس هيمسوورث، وروبرت داوني جونيور. فقد حقق كريس دخلا يقدر بـ76,4 مليون دولار، يليه روبرت بـ 66 مليون دولار.

وشملت القائمة أيضاً كل من الممثل الهندي اكشاي كومار في المرتبة الرابعة يليه جاكي شان ثم برادلي كوبر في المركز السادس.

ونظرًا لكونه أحد أعظم المصارعين المحترفين وأكبر السحوبات على الإطلاق، فقد احتل موقع The Rock عنوانًا لأحدث حدث دفع مصارعة للمحترفين الأكثر شهرة على الإطلاق، وهو WrestleMania XXVIII، وقد تم عرضه ضمن أكثر حلقات برامج WWE التلفزيونية مشاهدةً، WWE Raw و WWE SmackDown. وقد فاز بالعديد من البطولات، كونه بطل إنتركونتيننتال مرتين، وبطل فريق خمس مرات، وبطل عالمي عشر مرات. وكان أيضًا الفائز في مباراة رويال رمبل وبطل WWE السادس في التاج الثلاثي.

حقق جونسون نجاحًا أيضًا كمؤلف ومنتج. في عام 2000، أصدر سيرته الذاتية بعنوان The Rock Says … والتي ظهرت لأول مرة في المرتبة الأولى في قائمة The New York Times Best Seller. في عام 2012، أسس شركة الإنتاج الترفيهي Seven Bucks Productions، التي أنتجت منذ ذلك الحين عدة أفلام. احتل جونسون المرتبة الأولى بين أكثر 100 شخصًا نفوذاً في العالم في كل من عامي 2016 و 2019، حيث احتل جونسون المرتبة الأولى بين أفضل الجهات الفاعلة في العالم.