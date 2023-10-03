رأس آلي وزي من "تايتانيك" ضمن تذكارات بمزاد بوبستور

رأس الآلي (سي- 3بي.أو) الشهير في سلسلة أفلام (ستار وورز) “حرب النجوم” وزي ارتاده النجم ليوناردو دي كابريو في فيلم “تيتانيك” سيكونان ضمن مجموعة من أزياء وتذكارات السينما والتلفزيون تُعرض للبيع في مزاد الشهر المقبل وتقدر قيمتها بنحو 14.6 مليون دولار.

وستطرح شركة بروبستور لبيع التذكارات الترفيهية بالمزاد أكثر من 1800 قطعة في مزادها العلني السنوي، والذي يستمر هذا العام في الفترة من التاسع وحتى 12 نوفمبر تشرين الثاني.

ويتصدر المزاد، الذي تتوقع شركة بروبستور أن يجلب أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني (14.6 مليون دولار)، الرأس اللامع الذي ارتداه الممثل أنتوني دانيلز للعب دور الآلي سي- 3بي.أو في فيلم (ستار وورز: إيه نيو هوب) “حرب النجوم: أمل جديد”، والذي تقدر قيمته بما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه إسترليني (600 ألف – 1.2 مليون دولار).

وسيبيع دانيلز تذكارات أخرى أيضا من سلسلة أفلام “حرب النجوم”.

وقال ستيفن لين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروبستور، لرويترز “لدينا أرشيفه الكامل من فترة عمله في أفلام حرب النجوم، بما يتضمن بعض… مكونات وأجزاء الجسد ورأسه ويديه وقدميه… لدينا نصوصه الأصلية مع التعليقات التوضيحية أيضا”.

ومن الأزياء المعروضة للبيع قميص وسترة بدون أكمام وبنطال ارتداها دي كابريو في فيلم “تيتانيك” (بقيمة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه إسترليني)، ورداء حمام هوني رايدر الذي ارتدته الممثلة أورسولا أندريس في فيلم “دكتور نو” (بقيمة تتراوح بين 70 ألفا و140 ألف جنيه إسترليني) وزي جوني ديب من فيلم (بايرتس أوف ذا كاريبيان: أون سترينجر تايدز) “قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة” (بقيمة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه إسترليني).

تشمل القطع أيضا السوط الخاص بهاريسون فورد من فيلم (إنديانا جونز آند ذا تيمبل أوف دوم) “إنديانا جونز ومعبد الهلاك” (بقيمة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه إسترليني)، وحذاء توم هانكس الرياضي من فيلم “فورست جامب” (15 ألفا – 30 ألف جنيه استرليني).

وهناك أيضا معطف ارتداه مارلون براندو في (ذا جاد فاذر) “الأب الروحي” (25 ألفا-50 ألف جنيه إسترليني).

وقال لين إن التذكارات جاءت من هواة الجمع وقيمين عليها وسجلات واستوديوهات الأفلام وشركات الإنتاج.