رؤساء الاتحاد الوطني لكرة القدم قرروا أن يلعبوا لعبة “الجشع والغبي” على الرغم من وباء كورونا

قرّر مدراء الدوري الوطني مواصلة مباريات كرة القدم بينما يستمر وباء فيروس الكورونا في الانتشار.

وقد أتى قرار الدوري الوطني للعب المباريات في نهاية هذا الأسبوع بعد أن أوقف كل من الدوري الممتاز والدوري الأوروبي مبارياتهم حتى 3 و 4 أبريل على الأقل على التوالي.

وفي يوم السبت كان هناك 4,942 مناصراً في الحضور فيما قام نوتس كاونتي بسحق إيستلي 4-0 ، فيما انتقد رئيس النادي الأخير بشدة قرار السماح للمباراة بالمضي قدماً.

قال رئيس إيستلي بن ستريفنز لسكاي سبورتس:”إن السبب الذي جعل مباريات الدوري الوطني تمضي قدماً وأوقف كلّ من مباريات الدوري الأوروبي ومباريات الدوري الممتاز يرجع إلى أن كل من يجلس في مجلس الاتحاد الوطني يهتم بالمال. بهذه البساطة.

“من أجل رفاهية وصحة المشاهدين وليس فقط اللاعبين لأنهم شباب ورياضيين. ليس للأمر علاقة بذلك. من أجل الداعمين الذين يأتون إلى هنا، وليس الداعمين فقط، لدينا رجل العدة وهو رجل كبير في السن. نظرت حولي اليوم وهناك مشرفين كبار السن. هم الأكثر عرضة للخطر من هذا الفيروس. من المستحيل أن تلعب هذه المباريات.”

“إذا أوقف الدوري الأوروبي مبارياته وكذلك فعل الدوري الممتاز، فلا يجب على الاتحاد الوطني أن يلعب.”

وفي الوقت نفسه، وصف رئيس تشيسترفيلد ، جون بمبرتون قرار عدم تعليق المباريات بالقرار “الغبي”.

“كلنا لدينا عائلات. لدي أب عمره 81 عاما يعيش بمفرده ولا أستطيع الذهاب لرؤيته الآن لأننا لا نعرف أين نحن، كما قال بيمبرتون”. “لدينا لاعبين لديهم عائلات صغيرة، أطفال صغار، آباء وأجداد. ليس هناك أي حسّ منطقي من إجراء المباريات اليوم”.