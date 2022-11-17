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رئيس الاتحاد الفرنسي يعلّق على مشاكله مع مبابي

منذ ساعة واحدة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

موقع kooora
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علّق “نويل لو جريه”، رئيس اتحاد الكرة الفرنسي، على ما تردد عن وجود خلافات حادة بينه وبين “كيليان مبابي”، نجم باريس سان جيرمان، بسبب قضية حقوق الصورة.

وقال لو جريه في تصريحات عبر شبكة “RMC سبورت”: “أسمع الكثير من الأقاويل في كل مكان، ولكن عندما وصلت إلى معسكر المنتخب، كان مبابي، أول من قفز حول رقبتي وقبلني”.

وأضاف: “لم تكن هناك مشكلة بيننا بل صعوبات في العقود”.

في السياق، تابع رئيس اتحاد الكرة الفرنسي: “لا أحب المتشائمين، الحياة قصيرة، بل أقصر من القلق بشأن توتر العلاقات من أجل لا شيء على الإطلاق”.

وواصل تصريحاته في هذا الشأن: “لا أعمل على تحسين علاقتي بأحد، مبابي شخص مبتسم، ويعد قدوة للشباب”.

وأثيرت أزمة في آذار الماضي، عندما رفض كيليان مبابي المشاركة في جلسة تصوير لبعض رعاة اتحاد الكرة الفرنسي، وتتضامن معه عدد من زملائه في المنتخب.

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