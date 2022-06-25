رئيس اليويفا يهاجم جوارديولا وكلوب.. ما السبب؟!

شن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، هجوما على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ونظيره في ليفربول يورجن كلوب.

جاء ذلك بسب قيام بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، بالتعبير في أكثر من مناسبة عن استيائهما من ضغط وجدولة المباريات في إنجلترا، في ظل إقامة بطولتي كأس محليتين هما كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة.

وقال تشيفرين، في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “من السهل دائما مهاجمة الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، لكن الأمر بسيط، إذا لعبت مباريات أقل ستحصل على أموال أقل، من يجب أن يشتكي هم عمال المصانع الذين يتقاضون ألف يورو فقط شهريا”.

وأضاف: “الدوريات المحلية يجب أن تضم 18 ناديا فقط، لكن رؤساء المسابقات لا يوافقون، يجب أن يفهموا أن وجود كأسين محليتين يؤدي لعدد كبير جدا من المباريات”.

وعن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا قال تشيفرين: “الكل يريد المزيد من مباريات الكأس لكن دون أن يتخلى عن أي شيء.. أرادت الأندية أن تلعب 10 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكن بالنظام الجديد سيكون لديها 8 مباريات، هذا هو الرقم الصحيح”.

وكان اليويفا أعلن في مايو/ أيار الماضي تغيير نظام بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024-2025، حيث يشهد رفع عدد الأندية المشاركة إلى 36 بدلا من 32، على أن يخوض كل ناد في الدور الأول 8 مباريات بدلا من 6.

وتابع رئيس اليويفا: “اليوم (يقصد في ظل النظام الحالي) يمكنك بالفعل توقع من سيلعب في دور الـ16 بعد قرعة دوري أبطال أوروبا”.

وأتم تصريحاته قائلا: “لكن في المستقبل ستلتقي الأندية الكبيرة بشكل متكرر وستحظى الأندية الصغيرة بفرص أكبر للتأهل وستخوض المجموعة حتى النهاية، سيكون هذا رائعا”.