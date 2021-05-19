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رئيس برشلونة: قرارات كثيرة الأسبوع المقبل وانتظروا “تغييرات كبيرة”

19 - مايو - 2021
خوان لابورتا

خوان لابورتا

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قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، أنه يجب اتخاذ الكثير من القرارات بدءا من الأسبوع المقبل، لبناء فريق بوسعه المنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

وتعهد بإجراء “تغييرات كبيرة” في صفوف فريق كرة القدم بعد انتهاء الموسم الجاري، وتحدث عن “نهاية دورة” بعد “إخفاق غير مفهوم”.

وتصاعد الضغط على برشلونة بعد تعثراته الأخيرة في الدوري المحلي، التي أخرجته من سباق اللقب في المراحل المتأخرة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية: “قلت إنني سأقيّم (الفريق) في نهاية الموسم بناء على النتائج والأداء”.

وتابع: “لقد فزنا بكأس الملك ونحن فخورون بذلك، لكننا خرجنا من دوري أبطال أوروبا مبكرا وخسرنا الليغا بشكل غير مفهوم”.

وأضاف رئيس النادي الذي يقود ولايته الثانية في “كامب نو”: “من وجهة نظري يجب اتخاذ الكثير من القرارات بدءا من الأسبوع المقبل. سنعلق عليها بعد ذلك. علينا أن نعمل بجد ولدينا فريق بوسعه المنافسة في دوري أبطال أوروبا ومحليا”.

وأوضح لابورتا: “عندما أقول إن هذه هي نهاية دورة، فذلك لأن هذا ما أعتقد أنه ضروري”.

ولم يفسر لابورتا ما يعنيه بهذا التعبير، لكن “ماركا” أشارت إلى أن المدير الفني الهولندي لبرشلونة رونالد كومان قد يطاح به بعد المباراة الأخيرة في الدوري على أرض إيبار، السبت.

ومن المقرر أن يلتقي لابورتا مع كومان بعد مباراة المرحلة 38 وفقا لـ”ماركا”، وبعد ذلك سيبدأ في اتخاذ قراراته الحاسمة.

ولم يتحدث رئيس النادي عن مستقبل قائد الفريق ونجمه الأول ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بعد أسابيع، وسط تكهنات برحيله إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان لابورتا أكد في أكثر من مناسبة أنه سيفعل ما بوسعه للإبقاء على ميسي في “كامب نو”، إلا أن الموقف المالي الصعب للنادي قد يحول دون إمكانية تقديم عرض مادي مرض لأسطورة برشلونة.

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