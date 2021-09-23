رئيس برشلونة يربط استمرار كومان بشرطين

ربط رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، اليوم الخميس، بقاء المدرب الهولندي للفريق رونالد كومان بشرطين اثنين، مؤكدًا أن ما فعله كومان (يقصد المؤتمر الصحفي الذي ظهر به أمس) لم يكن ضروريًا.

وعقب التعادل المثير أمام غرناطة بنتيجة 1-1 والهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، خرج مدرب برشلونة رونالد كومان في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، مثير للجدل رفض خلاله الإجابة على أسئلة الصحفيين.

يأتي المؤتمر بالتزامن مع طرح بدلاء محتملين لكومان في وسائل الإعلام على غرار تشافي هرنانديز، روبرتو مارتينيز والإيطالي انتونيو كونتي، حيث تمر علاقة المدرب الهولندي بفتور مع رئيس النادي خوان لابورتا.

وقال كومان: «مرحبا للجميع.. النادي يمرّ معي كمدرب بمرحلة اعادة بناء.. الوضع المالي للنادي متصل بالنشاطات الرياضية والعكس صحيح.. هذا يعني اننا كفريق ينبغي علينا اعادة البناء من دون القدرة على القيام بإستثمارات مالية كبيرة.. هذا يحتاج للوقت».

وأضاف «المواهب الشابة قد تتحول خلال اعوام قليلة الى نجوم عالميين كبار.. لاعادة بناء هذا الفريق، سيحظى اللاعبون الشبان بالفرصة كما حصل عليها تشافي وإنييستا في حقبتهما.. لكن يجب ان نطلب الصبر».

وتابع «الوصول الى مركز عال في الدوري الإسباني يُعد نجاحا كبيرا.. في دوري الأبطال لا نستطيع طلب المعجزات.. الخسارة امام بايرن ميونيخ الأسبوع الماضي يجب ان يتم تحليلها وفق هذا المنظار».

واستطرد: «المرحلة التي نمر بها مع الجهاز الفني والفريق تحتاج الى دعم غير محدود، بالكلام والافعال.. اعرف ان الصحافة تدرك هذه العملية.. ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذا الامر في تاريخ برشلونة.. نعتمد على دعمكم في هذه الاوقات الصعبة».

وعبّر كومان عن سعادته بدعم الجمهور مشيرا إلى أن «الجهاز الفني واللاعبين سعداء جدا بالدعم الكبير للجمهور، كما حصل امام غرناطة.. لتحيا برشلونة، شكرا للجميع».

وأكد لابورتا، وفق صحيفة “ماركا” الإسبانية: “اكتشفنا في اللحظة الأخيرة أن كومان يريد أن يدلي بهذا البيان، وكان عليه الالتزام بحضور المؤتمر الصحفي، وله الحرية في الرد أو التعبير عن نفسه كما يرى، ونحن نحترم قرار المدرب، لكننا اكتشفنا ما فعله قبلها بدقائق”.

وأضاف: “نحن في لحظة صعبة، وأعتقد أنه يجب أن يكون لدينا الكثير من الهدوء، والأمل لتحقيق نتيجة جيدة ضد قادش، لأن هذا المهم، وسيتم التغلب على المواقف بالنتائج، وسنواصل التقدم والقتال”.

وتابع: “الشيء المهم هو أن نستمتع بمواجهة قادش ونقدم مباراة رائعة”.

وواصل: “أعتقد أن ما فعله كومان لم يكن ضروريًا، والإجابة على الأسئلة تجعلك تشرح ما يدور في رأسك”، منوهًا إلى أن “مصير المدرب دائمًا يعتمد على النتائج، وهنا الأمر مختلف ليست النتائج فقط بل الأداء، وكومان يعرف ذلك، وسوف يتصرف كمحترف”.

ويستضيف، مساء اليوم الأربعاء، نادي قادش نظيره برشلونة في معلب “رامون دي كارانزا” ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

ويحتل برشلونة المركز الـ 8 برصيد 8 نقاط من أربع مباريات لعبها (2 فاز و2تعادل) في حين يقع قاديش في المركز الـ 15 برصيد 5 نقاط من 5 مباريات لعبها (1 فاز و2خسارة و2 تعادل)