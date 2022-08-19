الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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رئيس بريمن يؤيد السماح باستخدام الألعاب النارية بدوري ألمانيا

منذ 7 دقائق
الألعاب النارية في الملاعب

الألعاب النارية في الملاعب

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قال هوبرتوس هيس-جرونيفالد رئيس نادي فيردر بريمن إنه يؤيد السماح “المقنن والمحدود” باستخدام الألعاب النارية في الملاعب خلال مباريات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لكنه يعارض المنع التام المطبق حاليا.

ولا تسمح السلطات الألمانية للجمهور باستخدام أي ألعاب أو صواريخ نارية من أي نوع خلال مباريات الدوري الألماني ويتعرض من يخالف ذلك لعقوبات.

ونقلت صحيفة سوددويتشه تسايتونج عن هيس-جرونيفالد قوله “علينا بحث السماح بالاستخدام المقنن والمحدود للألعاب النارية” لأن ذلك ربما يساعد في وقف انتشار “المنع والتجريم‭”‬.

وتأتي تصريحات رئيس النادي بعد قيام الشرطة بتفتيش جمهور الفريق قبل مباراته الأولى في موسم الدوري في ملعب فولفسبورج والذي كان بمثابة مفاجأة للكثيرين الذين قرروا التخلي عن حضور المباراة والعودة إلى بريمن.

    المصدر :
  • رويترز

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